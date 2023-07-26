Гончаренко: пограничники ВСУ перестали выпускать чиновников из Украины

16:52 2023-07-26

В Верховной раде Украины сообщили, что погранслужба больше не выпускает депутатов за пределы страны.

26 июля украинский народный депутат Алексей Гончаренко публично заявил, что солдаты пограничной службы вооружённых сил Украины больше не выпускают депутатов и чиновников за пределы государства. По словам Гончаренко, нововведения вступили в силу несколько часов назад после того, как пограничникам разослали соответствующее распоряжение.

Алексей Гончаренко подчёркивает, что все украинские политики, которые приезжают на границу с целью покинуть страну, получают отказ на выезд, поскольку каждый отдельный случай командировки депутатов рассматривается администрацией Владимира Зеленского.