Гончаренко: пограничники ВСУ перестали выпускать чиновников из Украины

26 июля украинский народный депутат Алексей Гончаренко публично заявил, что солдаты пограничной службы вооружённых сил Украины больше не выпускают депутатов и чиновников за пределы государства. По словам Гончаренко, нововведения вступили в силу несколько часов назад после того, как пограничникам разослали соответствующее распоряжение.

Алексей Гончаренко подчёркивает, что все украинские политики, которые приезжают на границу с целью покинуть страну, получают отказ на выезд, поскольку каждый отдельный случай командировки депутатов рассматривается администрацией Владимира Зеленского.