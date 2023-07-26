Фомин: святыни и артефакты Киево-Печерской лавры появились на аукционах

По словам Фомина, руководство Русской православной церкви справедливо опасается действий Министерства культуры Украины по отношению к Киево-Печерской лавре, поскольку святыни и исторические артефакты данного храмового комплекса начали появляться на онлайн-аукционах.

При этом Игорь Фомин подчеркнул, что вывоз православных ценностей с территории Киево-Печерской лавры активно лоббируется организацией ЮНЕСКО, руководство которой ангажировано и встало на сторону Украины после начала российской спецоперации.