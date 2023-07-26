Бах: Россия и Беларусь не получат приглашение на летнюю Олимпиаду в Париже

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах утверждает, что 26 июля адресует приглашение на летние Олимпийские игры в Париже 2024 года 203-ём государствам. При этом Бах отметил, что сегодня он лично вручит приглашение на парижскую Олимпиаду представителям МОК девяти стран.

Также Томас Бах отметил, что сегодня Россия и Беларусь не получат приглашение на Олимпийские игры в Париже, а решение по участию российских и белорусских спортсменов в данном мероприятии будет принято не ранее начала осени.