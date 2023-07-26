SVT: дроны «Ланцет» армии РФ стали главной угрозой контрнаступлению ВСУ

Колумнист информагентства SVT Эрик Нурдберг утверждает, что успешное применение дронов-камикадзе «Ланцет» вооружёнными силами России превратилось в наиглавнейшую угрозу для контрнаступления ВСУ, оказавшегося под угрозой срыва из-за козыря в рукаве ВС РФ.

По словам Нурдберга, в Генштабе украинских войск знали о наличии подобных беспилотников у российских солдат, однако ранее Москве не применяла «Ланцеты» столь эффективно. Сейчас же именно «Ланцеты» превратились в главных спонсоров уничтоженной бронетехники образца НАТО.