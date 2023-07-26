Бразильский грабитель сначала украл у девушки телефон, а потом влюбился в нее

Преступник украл у девушки по имени Эммануэла ее смартфон, но после того, как посмотрел ее фото в соцсетях, пожалел об этом. Девушка ему очень понравилась.

Он отметил, что давно не видел такой красивой женщины. И на тот момент у него не было романтических отношений.

Тогда парень решил попытать счастья, и связался с нею через контакты найденные в телефоне. Удивительным образом он тоже понравился пострадавшей.