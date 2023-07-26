Как это было - Rolls-Royce Phantom IV

Управленцы компанией считали, что нужно сменить старый и большой Phantom III, и под секретным названием "Nabha", начинают изготавливать в ручную Королевский Phantom IV.

Сборка автомобиля завершилась в 1950 году. На момент доставки молодой паре, авто находился в частной собственности королевской семьи и не являлся официальным государственным авто, он был покрашен в зелёный цвет и через несколько лет, после вхождения на британский престол принцессы Елизаветы в 1952 году, он является государственным, после чего его решили перекрасить в черный и бордовые цвета.

Limousin Rolls-Royce Phantom IV до сих пор находится в королевском гараже и даже иногда бывает применяется для поездок королевских друзей и сотрудников на скачки Royal Ascot. Phantom IV в последний раз применялся в 2011 году на свадьбе принца Уильяма Уэльского и Кейт Миддлтон для поездки из Кларенс-Хаус: самого принца, Камиллы и Чарльза , герцогини Корнуэльской в Вестминстерское аббатство.

Это был первый из двух Phantom IV, изготовленных по заказу принцессы Елизаветы.