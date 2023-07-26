Компания Samsung продемонстрировала свои новинки — смартфоны «раскладушки»

Galaxy Z Fold5 оснащен основным 7.6″ дисплеем Foldable Dynamic AMOLED 2X и дополнительным 6.2″ Dynamic AMOLED 2X, функционируют они на частоте 120 Гц.

Работу смартфона обеспечивает флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2. Объем оперативной памяти составляет 12 Гб, встроенная занимает 256 Гб.

Высокое качество фотосъемки обеспечивается за счет тройной камеры с объективами, имеющими разрешение 50, 12 и 12 Мпикс, которые обеспечивают возможность для записи видео 8K. Емкость аккумулятора составляет 4400 мА·ч.

Раскладушка Galaxy Z Flip5 оборудована основным 6.7″ дисплеем Foldable Dynamic AMOLED 2X и внешним 3.4″ Super AMOLED, процессором Snapdragon 8 Gen 2. Объем оперативной памяти 8 Гб и 256 Гб встроенной памяти. Разрешение сенсоров камеры 12 Мпикс, емкость батареи составляет 3700 мА·ч.

Купить базовую версию Galaxy Z Fold5 можно за $1799, Galaxy Z Flip5 — за $999 долларов. На официальном сайте Samsung уже можно сделать предзаказ.