В Северной Корее прошли переговоры Шойгу и главы Минобороны

26 июля в Пхеньяне прошла запланированная встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра обороны КНДР Кан Сун Нама.

Во время переговоров глава российского Минобороны выразил слова благодарности в адрес своего коллеги за приглашение посетить столицу Северной Кореи, а также за организованную принимающей стороной «насыщенную программу».

Также Шойгу отметил, что КНДР — ценный партнер России, которым она дорожит, ведь у обоих государств одна граница и большая история сотрудничества. Глава оборонного ведомства РФ выразил надежду на то, что проведенные переговоры поспособствуют «укреплению взаимодействия по линии оборонных ведомств».