Балицкий сообщил о провальной попытке ВСУ пробить оборону в Запорожском регионе

По сообщению Балицкого, ситуация в Запорожской области на данный момент напряженная, особенно в районе Работино, Новоданиловки, Новопокровки. Уже с 4 утра украинские войска пытаются прорвать линию обороны.

Однако все попытки не дали результата, потому что ВСУ не смогли противостоять мощному отпору российских военных. Сейчас, по словам Балицкого, украинская сторона несет большие потери.

Также врио губернатора Запорожской области рассказал о 36 атаках ВСУ, проведенных в прошедшие сутки по региону в направлении населенных пунктов Токмак, Васильевка, Пологи.