Российские беспилотники «Ланцет» названы главной угрозой для украинской армии

Беспилотные летательные аппараты, о которых идет речь, способны атаковать, углубляясь на территорию противника, нанося удары по ракетным и радиолокационным комплексам ВСУ.

По мнению Нурдберга, у армии Украины нет таких средств противовоздушной обороны, которые могут противостоять «Ланцетам». В связи с этим БПЛА такого типа представляют на данный момент опаснейшую угрозу для ВСУ, утверждает автор статьи иностранного издания.

Он отмечает, что российские дроны способны наносить удары по целям на расстоянии в несколько десятков километров. Кроме того, устройства в состоянии переносить грузы массой до 5 кг.