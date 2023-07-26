Автор статьи уверен, что Зеленский не справится с такой задачей, как взятие Крыма, потому что он «не смог собрать достаточно военной мощи, необходимой для достижения результата».

Кроме того, Дэвидсон утверждает, что конгрессмены не должны утверждать новые пакеты помощи для Украины до тех пор, пока офис Байдена не предъявит объяснения по поводу участия США в опосредованной войне с Российской Федерацией.

Также журналист подчеркнул, что Вашингтон не предоставляет людям полную информацию о ситуации в Украине.

Дэвидсон потребовал от администрации Байдена правдивых сведений для своих граждан, при этом конгресс, по мнению обозревателя, «должен призвать Белый дом к ответу».