Нарушитель границы поневоле: как французский путешественник случайно заплыл в Украину

Ко времени, когда его обнаружили в Дунае в Одесской области, он провел в пути уже 51 день. Началось его путешествие в немецком Ляйпхайме.
Путешественник рассказал стражам порядка, что нарушил границу не специально. Он заходил в порты европейских стран, чтобы закупиться провиантом, но потом сбился с курса.
Он планировал выйти в Черное море на своем каяке через Тульчинский пролив. Теперь ему предстоит суд за нарушение границы, и отправка в Румынию.
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