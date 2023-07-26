Нарушитель границы поневоле: как французский путешественник случайно заплыл в Украину

Ко времени, когда его обнаружили в Дунае в Одесской области, он провел в пути уже 51 день. Началось его путешествие в немецком Ляйпхайме.

Путешественник рассказал стражам порядка, что нарушил границу не специально. Он заходил в порты европейских стран, чтобы закупиться провиантом, но потом сбился с курса.

Он планировал выйти в Черное море на своем каяке через Тульчинский пролив. Теперь ему предстоит суд за нарушение границы, и отправка в Румынию.