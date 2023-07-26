Способ избавиться от муравьев в доме

Могут ли муравьи причинить вред здоровью человека?

По данным Национальной федерации дикой природы, в мире насчитывается более 12 000 видов муравьев. Подавляющее большинство из них безвредны для людей.

Однако муравьи могут быть потенциальными переносчиками болезней или инфекций. Например, небольшое исследование на животных в 2019 году показало, что муравьи Monomorium могут переносить патогенные бактерии, которые опасны для людей. В более раннем исследовании 2005 года сообщалось, что фараонов муравей, широко известный как «домовый муравей», может стать причиной бронхиальной астмы и респираторных аллергий.

Что привлекает муравьёв в доме и как от них избавиться?

Для начала нужно определить, что именно привлекает муравьев в вашем доме. Будь то липкая капля меда на стенке банки или грязная ложка в раковине, источник есть всегда. Уберите все, что могло привлечь новых обитателей, и, если вам повезет, они покинут ваш дом сами.

Муравьи ищут пищу с помощью феромонов. Эти феромоны оставляют за собой след, по которому идут другие муравьи. Вы должны непременно избавиться от следов. Это можно сделать, смешав уксус с водой в соотношении 1:3. Просто распылите смесь в любом месте, где вы замечали муравьев.

Если вы решили применить против насекомых химические вещества или токсины, выбирайте средство с борной кислотой и внимательно читайте инструкцию (некоторые вещества могут быть опасны для домашних животных и маленьких детей). Разложив репелленты, вы сможете навсегда забыть о муравьях. Они сделают всю тяжелую работу за вас и отнесут ядовитую приманку обратно в гнездо.

Народные средства против муравьёв

Вот несколько самых эффективных способов отпугнуть или убить муравьев, используя народные средства.

Молотый чёрный или красный перец

Черный или красный (кайенский) перец — натуральное средство против муравьев. Дело в том, что насекомых крайне раздражает его запах. Как правильно использовать перец? Просто посыпьте им вокруг плинтусов и бытовой техники.

Мята перечная

Мята перечная — это отличное средство, которое может эффективно отпугивать муравьев и других насекомых, например, комаров. Использовать эфирное масло мяты перечной нужно следующим образом.

Смешайте от 10 до 20 капель эфирного масла мяты перечной с двумя стаканами воды в чистой пластиковой ёмкости с распылителем.

Распылите смесь вокруг плинтусов и окон вашего дома.

Дайте высохнуть и повторите предыдущие действия по мере необходимости.

Как и большинство эфирных масел, храните масло мяты перечной в недоступном для домашних животных месте.

Средство для мытья стекол и жидкое моющее средство

Муравьи оставляют за собой феромонный след, который действует как карта. Метод с использованием средства для чистки стекол и жидкое моющее средство будет противостоять повторному проникновению муравьев в ваш дом.

Вот как это сделать:

Смешайте средство для мытья стекла с жидким моющим средством для мытья посуды и перелейте смесь в ёмкость с распылителем.

Распылите на участки, откуда, по-видимому, в дом проникают муравьи.

После распыления протрите область. Повторяйте описанные выше действия так часто, как это необходимо.

Белый уксус

Белый уксус, продающийся во всех продуктовых магазинах, — дешевое и эффективное средство для уничтожения и отпугивания муравьев. Для очистки твердых поверхностей, включая полы и столешницы, используйте смесь уксуса и воды в соотношении 1:1 в местах вероятного скопления муравьев. Если вы заметите муравьев в помещении, можете распылить смесь на них.

Кукурузный крахмал

Кукурузный крахмал, продающийся в продуктовых магазинах, помогает быстро избавиться от большого количества муравьев. Существует два различных способа использования кукурузного крахмала для уничтожения муравьев:

Первый способ: обильно рассыпьте кукурузный крахмал на муравьев и добавьте сверху воды.

Второй способ: засыпьте муравьев кукурузным крахмалом, а затем соберите их пылесосом. Не забудьте сразу выбросить мусорный мешок с муравьями.

Кофейная гуща

Как оказалось, заваренная кофейная гуща тоже отпугивает муравьев. Попробуйте посыпать свежесваренной кофейной гущей какую-либо одноразовую поверхность и оставить ее в местах скопления муравьев, например, рядом с мисками для домашних животных.

Можно также разложить гущу на подоконниках. После высыхания она потеряет свои волшебные свойства, поэтому меняйте ее чаще.

Лимон

Вы можете распылить лимонный сок, чтобы отпугнуть муравьев, тем самым удаляя феромонные следы и маскируя запах пищи. Также можно положить лимонную цедру в шкаф.

Вот ещё несколько способов, которые помогут избавиться от муравьёв в помещении.

Полезные советы, которые помогут избавиться от муравьев в доме

Крошки еды могут привлекать муравьев, поэтому сразу же после приема пищи убирайте грязную посуду со стола.

Заделайте все трещины и щели в дверях и окнах.

Прячьте сладости. Храните продукты питания, особенно мед, кленовый сироп и сахар, в герметичных контейнерах или плотно обернутыми фольгой или полиэтиленовой пленкой.

Регулярно мойте столешницы, полы, шкафы и кладовки, где чаще всего остаются крошки.

Следите за тем, чтобы мусорные ведра (особенно на кухне!) были закрыты, и осмотрите их на предмет каких-либо остатков после того, как вы вынесете мусор.

Проверьте комнатные растения на наличие муравьиных роев, которые могут указывать на то, что под почвой есть гнезда насекомых. Выбросьте все растения, которые кажутся зараженными.

Чтобы муравьи не поселились в ваших растениях, обложите почву кожурой цитрусовых — лимонов или апельсинов.

Поддерживайте чистоту во дворе. Обрезайте любые лианы или другую растительность, которые опираются на наружные стены дома и окна.

Муравьев привлекают сладкие и крахмалистые продукты, такие как сахар, мед и кукурузная мука. Поэтому один из лучших способов отпугнуть муравьев — убедиться, что легкодоступные источники пищи, которыми они могли бы полакомиться, отсутствуют.

Храните продукты плотно закрытыми в контейнерах или пластиковых пакетах.

Ежедневно убирайте крошки в доме веником или пылесосом. Вот места, где чаще всего скапливаются крошки:

вокруг стоящих бытовых приборов на кухне;

в диванных подушках;

в мусорных ведрах;

там, где вы обычно едите или готовите еду.

Корм для домашних животных также может привлекать муравьев. Убирайте миски с кормом, как только ваш питомец закончит есть. Регулярно их мойте, чтобы удалить запах еды.

Когда вызывать специалистов?

Если небольшая группа муравьев превратилась в целую армию, а вы уже успели всё перепробовать, то, возможно, своими силами избавиться от них у вас не получится. Лучше всего вызвать специалистов для осмотра вашего дома. Они смогут определить вид муравьев и правильно их уничтожить.