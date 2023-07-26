Сезон отпусков: как сохранить комнатные растения во время отъезда

Определите тип комнатного растения

Некоторые комнатные растения, например, сциндапсус, замиокулькас, юкка и суккуленты, не требуют особого ухода — им достаточно минимального освещения и полива. Другие, такие как маранта беложильчатая и гардения, гораздо более требовательны к уходу.

В случае с неприхотливыми растениями, достаточно будет перед отъездом тщательно их полить и поместить в то место, где они будут получать рекомендуемое количество солнечного света в день. Если ваши растения капризные или вы собираетесь уехать на несколько недель, попросите знакомых позаботиться о них. К примеру, маранте необходим ежедневный полив, поэтому вы можете оставить её у друга, если у него нет возможности регулярно навещать ваш дом.

Обеспечьте соответствующее освещение для растений

Чем больше солнечного света получают комнатные растения, тем больше воды им требуется. Чтобы они не завяли во время вашего отсутствия из-за недостатка воды, вы можете переставить их немного дальше от источника естественного света. Расположите их в центре комнаты, чтобы тепло и свет из окон не позволяли почве просохнуть слишком быстро. Когда вы вернетесь, переставьте цветы на прежнее место. Если ваши комнатные растения изначально не получали большое количество света, можете их не переставлять.

Не подкармливайте комнатные растения перед отъездом

Если вы время от времени удобряете свои комнатные растения, за несколько недель до отъезда откажитесь от подкормки. Пока вас не будет дома, комнатные цветы должны расти как можно медленнее. Так они смогут сэкономить больше энергии и воды.

Обрежьте комнатные растения

Помимо удаления сухих отмерших листьев и увядших цветов можно обрезать все бутоны и цветки, которым обычно необходим более частый полив, чтобы оставаться здоровыми.

Позаботьтесь о поливе

Комнатные растения в ванне

Если ваш отпуск продлится несколько недель, необходимо будет заранее позаботиться о поливе. Воспользуйтесь одним из приведенных ниже способов или их комбинацией, принимая во внимание продолжительность поездки, вид растений и время года.

Добавьте мульчу, чтобы почва дольше оставалась влажной.

Чтобы не переувлажнить растение перед отъездом, наполните неглубокий лоток галькой и залейте его водой. Поставьте сверху горшок с растением. Это поможет повысить влажность, но не приведет к загниванию корней. Такой способ также подойдет для влаголюбивых растений, например, маранты беложильчатой.

Перенесите влаголюбивые растения, к примеру, папоротники, в ванную комнату (при условии, что там есть окно, пропускающее немного естественного света) или в другую небольшую комнату и сгруппируйте их вместе. Чем меньше помещение, тем легче вашим растениям поддерживать влажность.

Как еще можно сохранить небольшие влаголюбивые растения? Постройте для них мини-парник. Тщательно полейте растение, а затем накройте его прозрачным полиэтиленовым пакетом чуть ниже верхушки горшка. Обязательно сделайте пару прорезей в пакете, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха (растениям тоже нужно дышать!). Возьмите бамбуковые палочки и установите их под пакетом, чтобы листва его не касалась.