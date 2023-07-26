Правила чистки серебра в домашних условиях

Кольца, ожерелья и другие ювелирные изделия, которые вы чаще всего носите, можно полировать не слишком часто, но любому чистому серебру, к примеру, спрятанному в шкатулках для драгоценностей, может потребоваться более интенсивная чистка, особенно с учётом того, что воздействие воздуха и света вызывает потускнение металла. Имейте в виду, что полировка абразивна, поэтому вам стоит аккуратно проделывать всё работу.

Хотя полностью избавиться от потускнения и обесцвечивания невозможно, добиться лучших результатов вам поможет инструкция от руководителя лаборатории научно-исследовательского института Кэролин Форте.

Несмотря на то что сейчас существует большое количество специальных чистящих средств для серебряных изделий, здесь вы найдёте несколько самодельных альтернатив с ингредиентами, которые точно есть у вас дома, к примеру, средство для мытья посуды и пищевая сода. Все эти способы чистки непременно помогут вернуть блеск любым серебряным изделиям: от ценного антиквариата до совершенно нового стерлингового серебра.

Как очистить серебро

Протирание подсвечников, подносов или украшений микрофиброй удаляет пыль, но не заставляет их сиять. Вместо этого используйте полироль для серебра. Чтобы добиться видимых результатов, следуйте пошаговому руководству:

Нанесите небольшое количество средства для чистки и полировки серебряных изделий на тряпку.

Аккуратно втирайте полироль, двигаясь вверх-вниз, но не по кругу.

Часто переворачивайте ткань в процессе работы, чтобы на изделии не осталось пятен.

Промойте тёплой водой и отполируйте чистой сухой тряпкой до блеска.

Домашние чистящие средства для серебра

Полировка, упомянутая ранее, несомненно, считается наиболее эффективным способом чистки серебра. Но в крайнем случае вы всё же можете воспользоваться самодельным средством.

Для тусклого или ещё не обесцвеченного серебра смешайте несколько капель средства для мытья посуды с тёплой водой и обмакните в смесь мягкую ткань. Протрите украшение, затем ополосните прохладной водой и насухо вытрете тканью.

Для сильно потускневшего серебра приготовьте пасту из трёх частей пищевой соды и одной части воды. Намочите серебро и нанесите чистящее средство мягкой безворсовой тканью (не бумажными полотенцами). Втирайте пасту в щели, переворачивая ткань по мере того, как она становится серой. Промойте и вытрете насухо.

Как защитить серебро от потускнения

Естественное обесцвечивание неизбежно, но есть несколько способов, благодаря которым ваши столовые приборы, украшения и посуда не потеряют свой блеск так быстро. Вот несколько полезных советов и приёмов, которые помогут предотвратить потускнение:

Храните каждое украшение из серебра в отдельном чехле в прохладном, сухом месте.

Положите кусок мела в чехол, чтобы удалить влагу из воздуха.

Надевайте украшения уже после нанесения парфюма.

Не бойтесь носить серебро: трение замедляет потускнение, а это значит, что чем больше вы его носите, тем больше оно будет сиять.