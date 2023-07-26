Способ очистить компьютер, клавиатуру и другую технику, не испортив её

Как почистить смартфон и планшет

Важно помнить, что во время чистки смартфонов и планшетов нельзя использовать средства для мытья окон, агрессивные химические вещества или чистящие растворители, так как это может повредить покрытие экрана. Также никогда не распыляйте что-либо непосредственно на экран.

Для экрана используйте мягкую ткань без ворса, к примеру, салфетки из микрофибры. Никогда не чистите его бумажными полотенцами, так как они могут оставить царапины на экране. Существуют также специальные салфетки, не повреждающие экран, которые можно использовать для удаления бактерий.

При наличии отпечатков пальцев, пыли и ворса аккуратно вытрите экран сухой тканью из микрофибры. Не забудьте протереть объектив камеры, чтобы фотографии получались идеальными.

Как почистить ноутбук

Как и в случае со смартфоном, используйте салфетку из микрофибры для крышки и корпуса ноутбука. Для удаления стойких пятен на крышке слегка смочите салфетку. Протрите клавиатуру влажной мягкой тканью.

Как очистить экран компьютера

На чёрном экране гораздо легче заметить пыль и грязь, поэтому для начала выключите экран. Используйте салфетку из микрофибры, чтобы избавиться от пятен, вытирая экран круговыми движениями. Не давите слишком сильно, так как это может причинить вред устройству.

Если на экране образовались стойкие пятна, сухой тряпки может быть недостаточно. Тогда вы можете воспользоваться специальным спреем или салфетками для очистки экрана. Сначала обязательно ознакомьтесь с рекомендациями по уходу, предоставленными производителем вашего компьютера, поскольку для чистки некоторых из них не рекомендуется использовать спрей или салфетки. Если спрей можно использовать, для начала распылите его на чистую безворсовую ткань, а не на сам экран. Затем аккуратно протрите поверхность салфеткой.

Для экранов ноутбуков, а также телевизоров используйте влажную салфетку из микрофибры, чтобы удалить пятна и разводы. Затем протрите экран сухой салфеткой из микрофибры.

Как почистить клавиатуру

Если вы собираетесь почистить клавиатуру ноутбука, сначала обязательно выключите устройство. Переверните клавиатуру вверх дном и осторожно встряхните ее, чтобы удалить все крошки и пыль, застрявшие между клавишами.

Возьмите липкий стикер и сложите его пополам так, чтобы липкие края оказались снаружи. Теперь проведите этими липкими краями между клавишами. Оставшаяся пыль или грязь прилипнет к ним. Когда липкая полоска будет полностью в грязи и пыли, выбросьте ее и повторите предыдущие действия при необходимости.

Возьмите салфетку для макияжа и протрите клавиатуру сверху, удаляя остатки жира или пищи на клавишах. Если вы беспокоитесь насчёт бактерий, купите специальные антибактериальные салфетки для клавиатуры. В идеале чистите её раз в неделю, чтобы предотвратить накопление грязи.

Как почистить компьютерную мышь

Сначала отсоедините мышь или выключите её и извлеките батарейки.

Протрите мышь тряпкой, слегка смоченной дезинфицирующим средством. Убедитесь, что она не слишком влажная, чтобы избежать попадания влаги в мелкие отверстия.

Как правильно вытереть тачпад на ноутбуке?

Выключите устройство и очистите сенсорную панель салфеткой для клавиатуры, салфеткой для ЖК-дисплея или салфеткой, которую вы использовали для очистки экрана.