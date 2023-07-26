Выгонка самый быстрый и простой способ собрать урожай зелени

Агротехническая тактика выгонки позволяет получить только за зиму от 2 до 4 срезов зелени. Для нее годятся только крупные и сочные корнеплоды лука, петрушки, сельдерея и др.

Их нужно посадить в емкости, наполненные питательным грунтом так, чтобы верхушки чуть проступали над поверхностью. Температура допустима в диапазоне 12-14 градусов для первоначального проращивания.

Через неделю желательно повысить температуру до 20 градусов. Удобрять зелень дополнительно не нужно, и через 7 недель листья уже можно срезать.