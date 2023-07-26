Способ помыть окрашенные стены без разводов

Почему нужно мыть окрашенные стены?

Несмотря на то, что стены – это вертикальные поверхности, они занимают основную площадь дома и со временем всё равно покрываются пылью, брызгами и жирными пятнами, отметинами от насекомых, дымом и паутиной.

Цвет стен становится тусклым, зоны вокруг выключателей, розеток и дверных ручек обрастают пятнами от грязных рук, а нижняя часть – царапинами от мебели, обуви и пылесоса. Всё это создаёт несвежий и неаккуратный вид даже после уборки, и вам кажется, что квартира снова требует ремонта.

Процесс мытья окрашенных стен не самый захватывающий, однако стоит включить его хотя бы в ежегодный план уборок, а в идеале делать это раз в несколько месяцев. Рассказываем об основных этапах и инструментах, которые облегчат мытьё стен, окрашенных различными типами красок.

О чём следует помнить при мытье окрашенных стен?

Большинство видов краски, используемой для отделки стен, хорошо выдерживают воздействие влаги, однако чрезмерная очистка и использование агрессивных химикатов могут обесцветить краску, а местами и вовсе стереть её с поверхностей.

Важно всегда начинать с сухой уборки. Нельзя сразу мыть окрашенные стены, на которых осело много пыли. От этого неизбежно появятся разводы, которые придётся усердно оттирать, а это лишняя работа и дополнительное воздействие на покрытие.

Прежде, чем начать отмывать окрашенные стены, попробуйте протереть маленький незаметный участок. Убедитесь, что краска устойчива к воздействию влаги и чистящего средства. Не используйте агрессивные чистящие средства и абразивы, т.к. они могут изменить цвет краски.

Старайтесь тщательнее отжимать тряпку, губку или салфетку, которой моете окрашенные стены, краске не нужна лишняя влага, и моющая салфетка должна быть на ощупь слегка влажной. Почаще меняйте воду и промывайте салфетки, чтобы не появилось разводов.

Нельзя тереть слишком активно, таким образом стирается слой краски. Лёгкие, быстрые движения и минимум моющих средств.

Мыть окрашенной стены удобнее всего шваброй с вращающимся, удобным и маневренным держателем, на который крепится насадка из микрофибры. Такой инструмент позволит эффективно убирать даже большие площади с минимальными затратами физических сил. Специальную швабру для стен покупать не нужно, подойдёт обычная, для пола, но насадка нужна отдельная и, конечно, чистая. Постирать насадку всегда можно в стиральной машине.

Подготовка к мытью окрашенных стен

Перед тем, как приступить к мытью окрашенных стен, нужно сделать ряд подготовительных работ.

Вынесите из комнаты мебель или отодвиньте её от стены. Снимите картины, фотографии и другие элементы декора.

Прежде чем мыть окрашенные стены, не забудьте сначала очистить их от пыли. Используйте насадку-щётку на пылесосе, чтобы аккуратно удалить пыль и грязь с поверхности.

Протрите влажной тряпкой плинтуса.

Застелите пол вдоль стены плотной бумагой или тряпками, чтобы стекающая со стен вода не образовывала лужи под вашими ногами.

Приготовьте резиновые перчатки, сухие и чистые мягкие полотенца или тряпки, два ведра, две неабразивные губки или салфетки из микрофибры, мыло или специальное средство, которое вы будете использовать.

Как правильно мыть окрашенные стены: советы для разных видов краски

Первое, на что следует обратить внимание при мытье окрашенных стен, — это краска.

Как мыть стены, окрашенные латексной краской?

Поскольку латексные краски долговечны, их легко мыть, используя тёплую воду и неабразивное универсальное чистящее средство, которое не оставляет царапины.

Растворите 3 столовые ложки белого уксуса в 5 литрах воды. Смочите губку и почти полностью отожмите её. Промойте окрашенные стены, а затем протрите их сухой тканью из микрофибры.