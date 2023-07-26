Новое постельное бельё: стоит ли стирать после покупки

Стирать или не стирать?

Хотя стирка нового постельного белья может показаться пустой тратой времени и денег, обходить этот этап стороной не рекомендуется. Почему? Во-первых, несмотря на то что простыни, наволочки и пододеяльники могут выглядеть идеально чистыми, они, скорее всего, проходили обработку смесями крахмала и смол на фабрике для поддержания гладкости в упаковке и придания товарного вида. Именно из-за крахмала некоторые простыни или наволочки могут быть грубыми на ощупь, когда их впервые достают из упаковки.

Во-вторых, помимо ощущения дискомфорта, которое вызывает новое постельное белье, химические вещества, используемые в процессе производства, а также пыль, которая могла скопиться на полках в магазине, могут раздражать чувствительную кожу. У некоторых людей и вовсе может начаться аллергия. Даже натуральные волокна, такие как бамбук, могут накапливать раздражающие вещества перед тем, как попадут в ваш дом.

Если вы склонны к аллергии или имеете чувствительную кожу, пыль, мусор и химические вещества на новом постельном белье могут вызвать негативную реакцию. Если их предварительно не постирать, это спровоцирует зуд или раздражение кожи во время сна.

Как правильно стирать новое постельное бельё?

Проверьте этикетку на новом постельном белье, прежде чем стирать его. На бирке будут указаны инструкции по уходу за материалом, всегда читайте их в первую очередь. Как правило, темное постельное белье нужно стирать в холодной воде, а хлопковое – в теплой.

Чтобы избавиться от ощущения жесткости, нужно провести глубокую и тщательную чистку. При первой стирке нового постельного белья добавьте стакан пищевой соды. Она не только очистит постельное белье от грязи и аллергенов, но и смягчит его, удалит крахмал и избавит от любых запахов, оставшихся после производственного процесса. Некоторые рекомендуют избегать использования каких-либо моющих средств на этом этапе и стирать только с содой.