7 лайфхаков с использованием обычного лимона

Сделали фруктовую нарезку или просто разрезали яблоко или авокадо пополам? Чтобы они быстро не потемнели сбрызните сторону среза лимонным соком. Так и яблоко и банан и половинка авокадо останутся привлекательными на вид.

Доска из дерева или пластиковая сохраняет запах рыбы или курицы в карри? Хорошо натрите поверхности половинкой лимона и оставьте на 10 минут Можно еще добавить соль и потереть с ней), а после промойте проточной холодной водой. Лимонная кислота избавит поверхности от посторонних запахов.

Хотите сварить рассыпчатый рис? Добавляйте в воду при варке ложечку свежевыжатого лимонного сока, чтобы каша получилась «пушистой» и рассыпчатой.

Со временем внутри микроволновки появляются жирные пятна и посторонние запахи. Избавится от них достаточно просто: порежьте свежий лимон на дольки, поместите в стеклянную или керамическую миску, налейте воды и поставьте разогреваться микроволновке, выставленной на высокую мощность на 5-7 минут. После такой процедуры запахи исчезнут, а пятна вы сможете легко оттереть с помощью влажной губки.

Лимонная цедра отлично впитывает неприятные запахи. Ее стоит натереть, завернуть в марлевые мешочки и можно разложить на полках холодильника или в кухонных шкафчиках и ящике с бельем.



Обычно главным ингредиентом для маринования мяса служит кефир или уксус. Но если под рукой не оказалось ни того, ни другого, маринад можно приготовить из лимонов. Лимонный сок придаст шашлыку необходимую мягкость и потрясающий аромат. Для 1 кг мяса понадобится целый лимон или половинка (в зависимости от величины плода).

После собирания ягод на руках остаются пятна, которые долго не стираются. Если вам необходимо отмыть руки - используйте лимон. Смешайте сок лимона с любой крупнозернистой мукой, протрите руки получившейся массой и оставьте ее на пятнах на несколько минут, а затем вымойте руки холодной водой.

Удалить накипь в чайнике может не только лимонная кислота или уксус, но и лимон. Порежьте его на кусочки, положите в чайник, залейте водой, прокипятите и оставьте на час.

Промойте и повторите процедуру при необходимости. В отличие от синтетической лимонной кислоты, лимон действует мягче и бережнее.

Приобретите силиконовую насадку-спрей для лимона, вкрутите – и наслаждаться струей освежающего лимонного сока. Сбрызгивайте соком салат, рыбу или руки после контакта с луком или чесноком. Всего одно нажатие пальцем!

Хотите придать обычному оливковому маслу цитрусовый аромат, натрите цедру лимона на терке, поместите ее в бутылку с маслом и дайте настояться в течение 2 недель. Время от времени бутылку стоит встряхивать. Для приготовления блюд можно использовать масло вместе с цедрой, а можно процедить его.