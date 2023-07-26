Чтобы банки не взрывались: секреты консервирования, проверенные временем

Правило 1. Выбор продуктов

Для консервирования подходят только максимально свежие и здоровые фрукты, овощи и ягоды, без «бочков», следов плесени, гниения и не покусанные насекомыми. Даже вырезая подпорченные участки, вы не гарантируете себе хороший результат для долгого хранения.

Правило 2. Не откладывать приготовление

Когда вы покупаете продукты для консервирования, планируйте приготовление не позднее чем на следующий день, если вы купили ягоды. Не храните купленные овощи более 3 суток, а твердые плоды, такие как яблоки, груши или айва — не более недели.

Правило 3. Тщательно помыть

Особенно это касается грибов. Промойте их, несколько раз поменяв воду, затем обсушите на полотенце, переберите грибы. Покупные фрукты заморского происхождения лучше помыть губкой и мягкой щеточкой, чтобы избавиться от воска, который применяют чтобы продлить срок хранения плодов. Важно тщательно перебрать и помыть также пряные травы, которые добавляются в соленья и маринады, они должны быть отсортированы от пожелтевших, завядших и попорченных вредителями листьев и стебельков.

Правило 5. Подготовка банок

Баночки для заготовок необходимо хорошо вымыть, затем стерилизовать в разогретой до 130 С духовке 2530 минут или в кастрюле с кипящей водой (горлышками вниз) 10−15 минут.

Правило 6. Подготовка крышек.

Крышки для заготовок лучше купить новые и прокипятить их 3−4 минуты в кипящей воде. То, что крышки должны быть новыми, обусловлено тем, что при открывании старые винтовые крышки обычно деформируются и при повторном использовании уже не смогут герметично закрыть баночки с новыми консервами.

ПРАВИЛО 7. Медленное остывание

Во большинстве рецептов приготовления домашних маринадов, солений и варенья указывается, что закупоренные банки нужно перевернуть на крышку и накрыть плотным одеялом. Это делается для того, чтобы остывание было медленным, а не резким — от перепада температуры, в укутанных баночках процесс приготовления продолжается естественным путем и консервирование завершается правильно.

Правило 8. Стерилизация и пастеризация

В чем разница — спросите вы. И то и другое действие — это тепловая обработка, только проводится она по-разному. При пастеризации банки устанавливают на небольшую подставку в широкую и высокую кастрюлю, вливают воду на 4−5 см, накрывают кастрюлю крышкой и ставят на огонь. Заготовки пастеризуются паром в течение 30 минут и могут храниться потом около 9 месяцев.

Для стерилизации банки с заготовками помещают на небольшую подставку в широкую и высокую кастрюлю, вливают воду «по плечики» банок, ставят на огонь и доводят воду до кипения. После закипания баночки должны стерилизоваться в соответствии с объемом: 0,5 л -10 минут, 1 л — 15 минут, 2 л — 20−25 минут, 3 л — 25−30 минут. В процессе стерилизации уничтожаются микроорганизмы, бактерии и споры грибов и заготовки могут храниться долго — год и даже дольше.