Как красиво очистить и порезать манго: 3 отличных и простых способа

Способ № 1

Помыв и подготовив фрукт, можно приступать к дальнейшим действиям по его разделке. Манго очищать в домашних условиях легко, стоит только воспользоваться некоторыми советами:

Если фрукт довольно спелый и плотный, то очистить его можно обыкновенным ножом. Это так же легко, как чистка картофеля или яблока. Для недоспелого плода удобнее применить картофелечистку.

Чтобы удалить кожуру, можно использовать следующий метод, требующий сноровки: разделить аккуратно фрукт на две половинки, убрать косточку. На полученных половинах со стороны мякоти острым маленьким ножичком нарисовать подобие сетки. Прорезать мякоть по получившемуся рисунку, не касаясь кожуры, и вывернуть половинку наружу. Осторожно срезать образовавшиеся кубики с корки.

Можно очистить манго с помощью ложки. Для этого необходимо разделить его на две части и обе стороны очистить от кожуры, достав мякоть с помощью столовой ложки.

Способ № 2

С перезрелого плода удалить кожуру ножом хлопотно. Чтобы не возникало проблем, применяются следующие способы очистки:

Если попался перезрелый плод, его можно очистить от кожуры, просто сняв ее с фрукта. Для этого делается крестообразный надрез. После чего, потянув за края, можно будет снять кожуру. Как вариант, можно сделать надрезы вдоль фрукта и снять получившиеся «лепестки».

Чтобы не очищать кожуру ножом с перезрелого манго, мякоть можно просто съесть ложкой. Для этого фрукт надрезают по кругу, стараясь не задеть косточку, затем осторожно разделяют на две половинки. Это просто сделать, если манго мягкое. После этого можно наслаждаться вкусом экзотического плода.

Удалить косточку

Манго имеет крупную по размеру косточку внутри, извлечь которую затруднительно. Чтобы без проблем удалить ее, можно последовать таким советам:

Легко удалить косточку с помощью обыкновенного стакана. Для этого нужно разрезать манго вдоль ножом как можно ближе к основанию, и разделить пополам. Должно получиться две половинки: одна с косточкой, другая — без нее. Сторону с костью поднести к стакану, поддеть твердую сердцевину краем емкости и аккуратно надавить. Косточка без труда отделится от мякоти и попадет в стеклянный сосуд.

Для извлечения кости из переспелого и сочного плода можно использовать ложку. Фрукт надрезается вдоль по ребру, затем в надрез вставляется ложка и ею осторожно извлекается сердцевина.

Есть способ, называемый Правило буравчика. Он схож с предыдущим, только фрукт в этом случае нужно разрезать поперек. Верхняя половина скручивается, а из нижней при помощи ножа или столовой ложки извлекается кость.

Способ № 3

Существует еще один интересный способ по разделке фрукта. Однако такой метод подходит только для спелых и переспелых плодов. Манго разрезается вдоль по ребру, а образовавшиеся половинки осторожно скручиваются друг против друга так, чтобы не повредить нежную мякоть. Косточку затем можно удалить с помощью стакана или ложки. Перед таким методом с плода лучше не счищать кожуру, иначе ничего не выйдет.

Мангорезка

Можно также удалить сердцевину при помощи специального приспособления — мангорезки. Этим устройством пользоваться легко: необходимо поместить фрукт на подставку и тарелку с плодоножкой, прорезать его и убрать косточку.

На практике очистка манго — довольно легкое занятие. Зная тонкости и советы разделки, можно смело покупать заморский фрукт и наслаждаться его вкусом.