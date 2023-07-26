Как отмыть очень грязную ванну: проверенные способы

Акриловую

Акриловая ванна не боится лёгких механических воздействий, жёсткой и очень горячей воды, но чтобы не поцарапать покрытие, загрязнения лучше отмывать тряпкой. Стойкие загрязнения можно удалить жидким моющим средством. Для этой цели лучше всего подходит специализированное средство для мытья акриловой ванны. Но можно использовать слабый раствор уксуса или лимонной кислоты.

Чугунную

Чугун признан самым прочным, износостойким материалом, не боящимся механических и химических воздействий. Но чугунная ванна покрывается дополнительной эмалью, которая, к сожалению, часто страдает от неправильного ухода или эксплуатации. Обязательно используйте мягкую губку или тряпку, чтобы не поцарапать поверхность ванны и не используйте агрессивные химические препараты с кислотой.

Пластиковую

Пластиковые ванны требуют особого ухода, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. Избегайте агрессивных чистящих средств таких, как отбеливатель, ацетон, растворитель и чистящие средства в аэрозольных баллончиках. Выбирайте мягкие моющие средства, такие как средство для мытья посуды, перекись водорода и сода или белый уксус и сода. Используйте мягкую губку, ткань или инструмент с мягкой щетиной для очистки стенок ванны.

Эмалированную стальную

Не рекомендуется использовать чистящие средства в виде порошка или крема при очистке ванны из стали, покрытой эмалью, так как они могут поцарапать поверхность. Агрессивные чистящие средства способны необратимо повлиять на гладкость и блеск эмалированной ванны и сделать поверхность не только трудно очищаемой, но и неприятной в использовании. Нельзя мыть такую ванну очень горячей водой, нежелательны температурные перепады, особенно резкие, они приводят к растрескиванию эмали.

Как отмыть ванну от небольших загрязнений?

Сода и средство для мытья посуды отлично помогают отмыть ванну от загрязнений. Для придания приятного аромата этому средству можно также добавить в него 10 капель эфирного масла лимона.

Смешайте столовую ложку соды, столько же любого средства для мытья посуды в кашицу, добавьте эфирное масло лимона и ложечкой перемешайте.

Нанесите получившуюся пасту на губку и распределите по бортикам ванны. Если она очень грязная, то нужно будет немного потереть борта.

Оставьте пасту на 10−15 минут, а затем хорошенько смойте водой.