Как и чем отмывать кухонные шкафы: 7 лайфхаков

Как мыть кухонный гарнитур

Узнайте, как правильно мыть шкафчики на кухне, и чем отмывать глянцевый или матовый кухонный гарнитур, чтобы на них не оставалось разводов и пятен.

Правильно: мягкие моющие средства для кухонного гарнитура

Используйте универсальный жидкий гель для кухонных поверхностей.

На чистоту кухни влияет то, каким средством вы решите мыть кухонный гарнитур — обычное хозяйственное мыло для этих целей не подходит. Оставьте абразивные чистящие средства и жесткие щётки для кухонной мойки. Агрессивная химия и жёсткая очистка может повредить отделку кухонных шкафчиков. В качестве основного средства можно использовать универсальный жидкий гель для кухонных поверхностей. Или приготовить собственный раствор, смешав средство для мытья посуды с горячей водой в пропорции 1:2 или обычный столовый уксус и воду в тех же пропорциях. Важно, чтобы вода была тёплой, это поможет эффективнее расворить жирные капли. Залейте чистящую смесь в аэрозольный распылитель и приступайте к уборке.

Неправильно: оставлять средство впитываться на кухонных шкафах

Этот совет распространяется на всю мебель в доме. Распылять средства нужно на мягкую салфетку из микрофибры, а не на саму мебель. Тряпка должна стать влажной, но не мокрой. Лишняя влага повреждает со временем отделку и в любом случае мешает, т.к. оставляет потеки и разводы, которые нужно дольше оттирать. Тряпкой протрите каждую дверцу, двигаясь сверху вниз, не забудьте про ручки и внутреннюю поверхность дверцы шкафа. При необходимости повторите процедуру ещё раз, но старайтесь, чтобы вода со средством не капала с тряпки, отжимайте её посильнее.

Правильно: использовать зубную щётку для мытья мелких деталей кухонного шкафа

Теперь обратите внимание на то, чем можно мыть кухонный гарнитур в сложных местах, например, если у шкафа есть декоративная отделка с углублениями и завитками, которые не очень удобно оттирать простой тряпкой. Для таких мест можно использовать старую зубную щётку, смочив её в чистящем растворе. Щетка с мягкой щетиной предпочтительнее – меньше вероятность повредить слой краски или другую отделку.

Неправильно: мочить дверные петли и другой металлический крепёж

Мягкий чистящий раствор безопасен для кухонных поверхностей, но влага не должна попадать на петли и металлические крепежи внутри ящиков. От этого они могут проржаветь. Чтобы стереть пыль и грязь с металлических частей, достаточно сухой салфетки. Если петли хочется отмыть от жира, не забывайте после этого их вытереть насухо.

Правильно: протирать дважды кухонный гарнитур

Чем мыть кухонный гарнитур, чтобы он высох без разводов? После того, как вы отчистили все капли жира и пыль, протрите шкафчики еще раз чистой салфеткой, смоченной в теплой воде. Двигайтесь, как обычно, сверху вниз.

Правильно: просушить кухонный гарнитур после мытья

Если протираете полки и стенки шкафов внутри, не спешите сразу расставлять обратно всё содержимое. Не закрывайте дверцы и дайте им как следует просохнуть. Если торопитесь, можно использовать фен.

Правильно: использовать уксус для стеклянных деталей

Если в шкафах есть стеклянные вставки, лучше всего иметь под рукой очиститель из уксуса и воды, с помощью этого простого средства легко удалять любые брызги, жир и разводы со стеклянных поверхностей. Стеклянные полки проще вынуть из шкафа и просто промыть под струей воды, а затем тщательно высушить. Абразивные средства на стеклах использовать не рекомендуется.