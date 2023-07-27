МВД РБ: Спецподразделения начали боевое слаживание с ЧВК «Вагнер»

Они перенимают опыт и тактику ЧВК для повышения своей боевой слаженности и эффективности в реальных ситуациях.
Сотрудничество сосредоточено на борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.
Они перенимают опыт и тактику ЧВК для повышения своей боевой слаженности и эффективности в реальных ситуациях.
Сотрудничество сосредоточено на борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.
Оксана Храмова
Николай Карпенков, возглавляющий внутренние войска Республики Беларусь, рассказал на канале СТВ о начале мероприятий по боевому слаживанию белорусских солдат с военными ЧВК «Вагнер».