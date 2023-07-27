МВД РБ: Спецподразделения начали боевое слаживание с ЧВК «Вагнер»

05:35 2023-07-27

Заместитель министра внутренних дел Беларуси, командующий внутренними войсками, Николай Карпенков, заявил о активном сотрудничестве белорусских внутренних войск и спецподразделений с ЧВК "Вагнер".

Они перенимают опыт и тактику ЧВК для повышения своей боевой слаженности и эффективности в реальных ситуациях.

Сотрудничество сосредоточено на борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.