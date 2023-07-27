Зеленский рассказал о последствиях обстрела Украины

Ранее на всей территории страны была объявлена воздушная тревога из-за взрывов в различных областях.
Он отметил, что есть падение обломков ракет, но не предоставил подробностей о том, куда были попадания и какие объекты повреждены.
Ранее на всей территории страны была объявлена воздушная тревога из-за взрывов в различных областях.
Он отметил, что есть падение обломков ракет, но не предоставил подробностей о том, куда были попадания и какие объекты повреждены.
Оксана Храмова
Николай Карпенков, возглавляющий внутренние войска Республики Беларусь, рассказал на канале СТВ о начале мероприятий по боевому слаживанию белорусских солдат с военными ЧВК «Вагнер».