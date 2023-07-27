Карпенков сообщил о проведении боевого слаживания белорусских военных подразделений и ЧВК «Вагнер»

По мнению офицера, бойцов белорусских подразделений не нужно учить, как пользоваться автоматом. Вооруженные силы Беларуси и формирования группы «Вагнер» проводят совместные учения, чтобы достичь боевого слаживания.

Николай Карпенков:

Чтобы с первых минут, как только мы начали проводить учения, мы уже могли на завтра вступить в бой плечом к плечу.

Также военный командир добавил, что белорусский президент Александр Лукашенко, встречаясь с силовиками страны, выступил с призывом «пользоваться моментом», пока войска «Вагнера» присутствуют на территории Беларуси.

Карпенков заявил о небоеспособности белорусской армии из-за отсутствия боевого опыта. Вот почему ее бойцам необходимо и полезно перенимать опыт у солдат «Вагнера». Особое внимание, по словам командующего внутренними войсками, уделяется тренировкам, готовящим к борьбе с вражескими ДРГ, и отработке навыков использования ствольной артиллерии.

Карпенков назвал вагнеровцев «настоящими бойцами», которые вместе с белорусскими солдатами «будут выполнять боевые задачи».