Сенатор США потерял способность говорить во время выступления

МакКоннелл, 81-летний республиканец из Кентукки, делал замечания по законопроекту об оборонной политике, когда внезапно замолчал. Он молчал 19 секунд. Его заместитель, сенатор Джон Баррассо, врач по профессии, вывел лидера республиканцев.

Через несколько минут МакКоннелл вернулся на пресс-конференцию. Он сказал, что все в порядке. На вопрос, способен ли он полностью выполнять свою работу, ответил утвердительно. Покидая вечером Капитолий, он кратко пообщался с журналистами.

8 Марта МакКоннелл споткнулся и упал. Он был госпитализирован с сотрясением мозга и небольшим переломом ребра. Он покинул больницу 13 марта, но не возвращался в Сенат до середины апреля.

Республиканец находится в верхней палате Конгресса США с 1985 года. В 2026 году он может баллотироваться на переизбрание.