INPACT: Командир ЧВК Вагнер в Беларуси — уроженец Украины

Журналисты установили, что 46-летний Сергей Чубко родился в семье военного в Черновцах на юго-западе Украины, а его отец воевал в Афганистане. После распада СССР семья Чубки переехала в Новороссийск.

Сообщается, что в 1994 году Чубко стал контрактником российской армии и воевал в Чечне. В 2002 году он разорвал контракт и устроился на работу в частное охранное предприятие.

Через год, несмотря на отсутствие высшего образования, он возглавил городскую администрацию Новороссийска. Потом снова стал телохранителем. В 2011 году его хотели лишить российского гражданства, так как он якобы тайно имел украинское.

Неизвестно, воевал ли Чубко на Донбассе на востоке Украины в 2014 году, но сообщается, что он был соучредителем организации казаков в Новороссийске, члены которой добровольно пошли воевать на стороне пророссийских сепаратистов в Донецкой и Луганской областях.

В 2017 году он присоединился к группе Вагнера и воевал в ее рядах в Сирии. После года службы он стал командующим операциями ЧВК в восточной Сирии. Через два года его перевели в Ливию, где он возглавил штаб группы Вагнера.