Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки по Украине 26 июля

Зеленский:

Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет.

Ранее взрыв в Днепропетровском регионе привел к пожару. По сообщению главы областной военной администрации Сергея Лысака, над областью была сбита ракета.

Как известно, 26 июля произошел массированный обстрел многих областей Украины, взрывы раздавались в Хмельницкой области, в Киеве и других регионах. Сигналы воздушной тревоги были объявлены по всей территории Украины.

В Харьковской области из-за взрыва разрушены несколько объектов промышленного назначения.