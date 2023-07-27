В возрасте 56 лет умерла знаменитая ирландская певица Шинейд О’Коннор

Ирландская певица, исполнительница знаменитого хита Nothing Compares 2 U, скончалась в возрасте 56 лет. Незадолго до смерти она опубликовала трогательный пост в социальных сетях.

Шинейд О’Коннор скончалась в возрасте 56 лет, сообщила в среду газета Irish Times. Печальную новость подтвердили ее родственники, попросившие уважать их частную жизнь в это трудное для них время. Причина смерти звезды не разглашается . Ирландская певица, известная своим кавером на хит Принса Nothing Compares 2 U, а также песнями Troy или Mandinka, за несколько месяцев до смерти пережила огромную личную трагедию.

В начале 2022 года 17-летний сын Шинейд О’Коннор покончил с собой. Несколькими днями ранее Шейн был объявлен пропавшим без вести, после того, как сбежал из дублинской больницы, где лечился от проблем с психическим здоровьем.

Шинейд была глубоко потрясена самоубийством своего сына и так и не смирилась с его потерей. Последние записи, которые она разместила в Интернете перед смертью, были о нем.

В посте от 17 июля , который позже был удален в Twitter, певица в очередной раз упомянула о смерти любимого сына.

«С тех пор я живу как нежить ночи. Он был любовью всей моей жизни, светом моей души. Мы были одной душой на две половинки. Он был единственным человеком, который когда-либо любил меня безоговорочно», — призналась певица в своем последнем посте.

Несколькими днями ранее, 8 июля 2023 года, О’Коннор выложила видео из своей квартиры. Она призналась, что плохо себя чувствует.

12 июля она объявила там, что вернулась в Лондон и работает над новым альбомом , который, как она объявила, выйдет в начале 2024 года. Она также написала, что надеется отправиться в турне.