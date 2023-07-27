Юдашкин отвечал за стиль Королевой, когда она только начинала петь

Дружеские отношения связывали Наташу Королеву и Валентина Юдашкина с тех пор, как певица приехала в Москву.

Готовясь к первому сольному концерту, артистка была представлена модельеру Игорем Николаевым.

Юдашкин дал знаменитости рекомендации относительно ее образа на сцене, которых она придерживается до сей поры.

Королева покорила тем, что была поближе к народу. Стиль артистки не "гламурная дива", а "девчонка с нашего двора".