Юдашкин отвечал за стиль Королевой, когда она только начинала петь

Дружеские отношения связывали Наташу Королеву и Валентина Юдашкина с тех пор, как певица приехала в Москву.
Готовясь к первому сольному концерту, артистка была представлена модельеру Игорем Николаевым.
Юдашкин дал знаменитости рекомендации относительно ее образа на сцене, которых она придерживается до сей поры.
Королева покорила тем, что была поближе к народу. Стиль артистки не "гламурная дива", а "девчонка с нашего двора".
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