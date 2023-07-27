Володин: какое бы оружие не поставил Запад Украине, спасти Зеленского оно не сможет

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что Украина проиграет в конфликте. Зеленского и его режим ничего не спасет.

Об этом Володин написал в своем телеграм-канале:

Любое новое оружие, которое Вашингтон и Брюссель решат направить Зеленскому и его подручным, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет.

Кроме того, по мнению политика, после поражения Украины в СВО многие государства не захотят покупать оружие у США и западных стран, потому что оно показало себя не с лучшей стороны в боевых реалиях.