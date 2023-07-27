Отвечающий за нацбезопасность украинский нардеп взял больничный и, несмотря на запрет, улетел отдыхать на Мальдивы

Юрий Аристов, заместитель председателя Комитета национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде Украины, сдал своего мандат, но на этом его проблемы не закончились. Украинская прокуратура начала расследование его отъезда в отпуск на Мальдивы, несмотря на продолжающийся конфликт.

Расследование сосредоточено на предоставлении ложной информации о месте своего пребывания. Аристов находился за пределами Украины с 5 июня по 22 июля.

По заключению следствия, медицинская справка была выдана одной из частных клиник Киева. Кто-то ввел в систему ложные данные, на основании которых депутат получил медицинскую справку без всякого обследования.

В это время 48-летний политик летал на Мальдивы с женой и детьми. Он остановился в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria на частном острове Итаафуши. Добраться до него можно только на борту яхты. Отель предлагает проживание в одной из 119 вилл с частным бассейном, а в ресторане подают блюда, приготовленные шеф-поваром, отмеченным звездой Мишлен.

По данным The Times, сутки проживания в этом отеле стоят — в зависимости от виллы — от 3 до целых 25 тысяч фунтов стерлингов.

Закон Украины запрещает государственным чиновникам выезжать в отпуск за границу из-за продолжающегося в стране конфликта.

Юрию Аристову грозит до 3 лет лишения свободы.