Ким Чен Ын показал Шойгу новые северокорейские баллистические ракеты и ударные БПЛА

Делегация Министерства обороны Российской Федерации во главе с министром Сергеем Шойгу совершила поездку в Северную Корею.

Официальное северокорейское информационное агентство KCNA сообщило, что Ким Чен Ын встретился с министром обороны России. Агентство сообщило, что встреча была направлена ​​на дальнейшее углубление связей между Россией и Северной Кореей.

По данным KCNA, Шойгу передал северокорейскому лидеру письмо от Владимира Путина, в котором поблагодарил президента РФ за направление военной делегации во главе с министром обороны. В то же время он заявил, что встреча «углубила стратегические и традиционные отношения между КНДР и Россией».

Согласно информации KCNA, Ким Чен Ын и Шойгу достигли договоренности по вопросам, представляющим взаимный интерес, в области национальной обороны и безопасности и в сфере региональной и международной безопасности.

Агентство также сообщило, что Ким представил своему гостю выставку новейших видов вооружений, в том числе баллистические ракеты и ударные беспилотники, а также познакомил его с планами по укреплению военного потенциала страны.

Российская делегация прибыла в Северную Корею во вторник, 25 июля. Официальная причина визита – участие в торжествах, посвященных 70-летию окончания Корейской войны.