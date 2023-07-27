Тодоренко оставила детей с Топаловым, из-за чего не находит себе места

Накануне Регине Тодоренко пришлось покинуть Москву и своих детей с мужем.

Ведущая оставляла детей недавно, снимаясь в новом сезоне шоу на Ютуб, а теперь направилась в рабочую поездку.

Знаменитость сообщила, что в первый раз рассталась с младшим наследником Мироном, которому только-только исполнился 1 год, отчего испытывает сильное беспокойство.

Звезда экрана и Сети поделилась переживаниями по поводу со своими подписчиками, отметив, что ее успокаивает только то, что уже во вторник она сможет заключить своих любимых мальчиков в объятия.

Тодоренко занимается медитацией, чтобы снизить уровень стресса.