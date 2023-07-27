ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракт на корабле Черноморского флота ВМФ России

В ЦОС ФСБ сообщили, что российские силовики задержали служащего ВМФ России, завербованного украинской разведкой, который планировал совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение.

У задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой килограмм в тротиловом эквиваленте.

Помимо прочего, фигуранта, которому грозит уголовная ответственность, подозревают в передаче киевскому режиму сведений, составляющих государственную тайну.