27 июля репортёры американской газеты The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме сообщили, что сегодня вооружённые силы Украины приступили к проведению основного этапа контрнаступления, выведя все резервные силы на юго-западном фронте. Известно, что ранее Киев не использовал резервные соединения, проходившие обучение на Западе.

Характерно, что сам Владимир Зеленский неоднократно признавал медленность темпов украинской контрнаступательной операции, при этом заверяя, что контрнаступление ВСУ завершится так же, как и прошлый атакующий манёвр Киева, состоявшийся минувшей осенью, когда Украина смогла вернуть Купянск и другие населённые пункты в Харьковской области.