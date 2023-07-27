ФСБ: агент Украины пытался устроить теракт на корабле Черноморского флота РФ

Днём 27 июля Центр общественных связей при Федеральной службе безопасности России сообщил, что сотрудники ФСБ предотвратили попытку совершения террористического акта на корабле Черноморского флота, который нёс на себе высокоточное оружие.

Характерно, что агентом украинских спецслужб оказался военнослужащий военно-морского флота РФ, который был завербован Киевом и подготовил два самодельных взрывных устройства для совершения теракта.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел против задержанного по статьям терроризм, госизмена, разглашение гостайны и незаконный оборот взрывчатки.