27 июля глава социального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опубликовал новый пост на своём Telegram-канале, где публично заявил, что батальоны вооружённых сил Украины пытаются осуществить экстренную ротацию войск после своего разгромного поражения под Ореховом в Запорожской области, где ВСУ понесли огромные потери.

По данным Рогова, украинская армия не в состоянии провести успешную ротацию на Запорожском фронте, поскольку армия России неустанно наносит удары по скоплению живой силы и бронетехники противника.