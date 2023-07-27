Лукашенко представили первые белорусские конфеты из сухого молока по китайскому рецепту

27 июля Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с вице-премьером Беларуси Леонидом Зайцем, которому президент ранее поручил наладить массовое производство конфет из сухого молока по китайскому рецепту.

Заяц представил Лукашенко первую партию подобных конфет, которая была выпущена на базе завода по производству медицинских препаратов.

По словам Леонида Зайца, выпускаемые конфеты будут представлены разными вкусами и изготовлены из различного сырья: помимо сухого молока их будут делать из детского питания, добавляя туда смородину, аскорбиновую кислоту и прочее.

Характерно, что ранее Александр Лукашенко заявил о высочайшем эскортном потенциале подобных конфет, отметив, что сладости из сухого молока возымели популярность в Китае среди 1,5-миллиардного населения, ввиду чего Беларусь могла бы поставлять подобную продукцию в КНР.