Пригожин назвал Пугачеву решалой в российском шоу-бизнесе

Дело было так: Валерия и ее муж-продюсер Иосиф Пригожин уже спешили на выступление в рамках "Фабрики звезд", когда им позвонили и сообщили, что Алла Пугачева не желает, чтобы певица выходила на сцену.

Алла Борисовна была своеобразной "решалой" и, если она заявляла, что не хочет видеть того или иного артиста в эфире, то ее даже не спрашивали, по какой причине, так как боялись.

По словам Иосифа Пригожина, Пугачева таким образом ограждала себя от конкуренции.

Исполнительница создала для себя образ "единственной в своем роде", а сейчас сама же его и разрушила, растоптав собственный авторитет.