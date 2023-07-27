Daily Beast: командир ВСУ назвал «адом» сражения с армией России

27 июля репортёры информагентства Daily Beast взяли интервью у Святослава Дубины, который является командиром взвода ВСУ. По словам респондента DB, он лично участвовал в боях с российскими войсками и может охарактеризовать их как «адские».

При этом Дубина уверен, что выжившие в сражениях с солдатами армии России украинские бойцы будут рассказывать об этом следующим поколениям, поскольку обстановка в зоне российской спецоперации крайне изнурительна и заслуживает того, чтобы рассказать о ней своим детям.