Богомолов рассказал, как ему удалось покорить Собчак

Константину Богомолову все же удалось достучаться до Ксении Собчак и они стали общаться, теперь уже "в реале".

Театральный режиссер утверждает, что они с супругой и сейчас часто ссорятся, но никогда не блокируют и отвечают на звонки друг друга.

Богомолов признался, что после ссор всегда звонит возлюбленной первый.

Напомним, что и для Ксении, и для Константина это второй брак. Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона.

Первой женой Богомолова была актриса Дарья Мороз. У знаменитостей есть общая дочь Анна.