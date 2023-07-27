Путин: военнослужащие России демонстрируют массовый героизм в зоне СВО

16:52 2023-07-27

Владимир Путин дал оценку героическим личностным качествам российских солдат в зоне проведения спецоперации.

Также Путин подчеркнул, что геройское поведение показывают не только простые российские бойцы, но и их командиры-офицеры.