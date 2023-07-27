Также Путин подчеркнул, что геройское поведение показывают не только простые российские бойцы, но и их командиры-офицеры.
Путин: военнослужащие России демонстрируют массовый героизм в зоне СВО
16:52 2023-07-27
Владимир Путин дал оценку героическим личностным качествам российских солдат в зоне проведения спецоперации.
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18:10
admin
Собчак высмеяла Боню, призвавшую подписчиков смотреть на свои руки дя осознанности
Ксения Собчак записала видео-пародию на ролик Виктории Бони где та рекомендовала людям смотреть на свои руки "для осознанности". Вместо верхних конечностей звездная блондинка уделила в "кино" внимание своим ногам.
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