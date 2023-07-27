Blick: украинские беженцы скрывают свои доходы для бесплатной жизни в Швейцарии

27 июля новостное агентство Blick взяло интервью у жителя Швейцарии, который утверждает, что прибывшая в Цюрих украинская пара поселилась в его четырёхкомнатной квартире на время отпуска, позднее став жить там бесплатно, ссылаясь на нежелание возвращаться в Киев из-за российских ракетных ударов.

Позднее выяснилось, что пара беженцев из Украины имеет высокий уровень заработка, поскольку молодые люди позволяли себе отдых на роскошных курортах, имея одежду бренда «Луи Виттон». Также стало известно, что супруга украинца является моделью, а её муж владеет кейтеринговым агентством.

Житель Швейцарии был вынужден вызывать полицию, чтобы украинцев выдворили из его квартиры. Зайдя в неё, он узнал, что украинские мигранты прожгли в ней все ковры и сломали туалет, нанеся ущерб жилищу на 16 тысяч франков.