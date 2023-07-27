МЧС России уточнило данные по погибшим при крушении вертолёта Ми-8 на Алтае

Вечером 27 июля пресс-служба российского Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщила, что согласно уточнённой информации, при падении частного туристического вертолёта Ми-8 на территории Алтая скончались четыре человека, ещё 10 оказались ранены. При этом двум из пострадавших помощь сотрудников медслужб не понадобилась.

В МЧС пояснили, что изначально в ведомстве считали погибшими 6 человек после крушения вертолёта, поскольку предполагалось, что не менее двух человек завалены обломками воздушного суда. Позже выяснилось, что эти два человека выжили и сами добрались до больницы, где им оказали помощь.