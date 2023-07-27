FP: США боятся признать ЧВК «Вагнер» террористами из-за страха оттолкнуть Африку

Новостное агентство Foreign Policy взяло интервью у высокопоставленных американских политиков, которые на условиях анонимности признались, что правительство Соединённых Штатов вряд ли признает российскую частную военную кампанию «Группа Вагнера» террористической организацией.

По данным информаторов FP, в США опасаются, что признание ЧВК «Вагнер» террористической структурой оттолкнёт лидеров африканских стран от сотрудничества с Вашингтоном, поскольку данная группа действует во множестве государств Африки.