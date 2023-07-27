Собчак высмеяла Боню, призвавшую подписчиков смотреть на свои руки дя осознанности

Ксения Собчак посмеялась над Викторией Боней, рекомендовавшей фолловерам смотреть на руки для большей "осознанности", в своем Телеграм-канале, записав комичное видео.

Звездная блондинка призвала смотреть фанатов на свои ноги, ощутив их, поняв, что они ходят, прыгают. Собчак заявила, что ноги - это ваша осознанность.

Также журналистка назвала нижние конечности "вашими слугами" по примеру своей экс-коллеги по "Дому 2".

Знаменитость разместила и видео-оригинал "пера Бони", отметив, что посмотрит на руки, когда выживет из ума.