14 привычек, которые могут изменить жизнь

Освойте «разумное» питание

Есть несколько общих правил, которые помогают держать вес в норме и не переедать:

Всегда ешьте за столом. Старайтесь избегать перекусов перед телевизором или компьютером.

Готовьте и ешьте в хорошем настроении. Если вы не в духе, вы легко можете съесть больше положенного.

По возможности не торопитесь. Почувствуйте вкус еды.

За полчаса до приема пищи выпивайте стакан воды.

Самое вкусное (и не всегда полезное) съедайте в самом конце трапезы.

Долой мультизадачность! Обедайте в тишине, с выключенным телевизором и компьютером. Мягкая, фоновая музыка – максимум, что вы можете себе позволить.

Нюхайте апельсин по утрам

Исследования показали, что эфирные масла, содержащиеся в цитрусе, действительно тонизируют, улучшают настроение и снижают уровень тревожности. Так, ученые из Медицинского университета в Вене провели интересный эксперимент. Они разделили 200 пациентов стоматологической клиники в возрасте от 18 до 77 лет на четыре группы.

В первой и второй группе участников, ожидающих своей очереди к стоматологу, стимулировали ароматами апельсина и лаванды. Третья группа помимо вдыхания эфирных масел еще и слушала приятную музыку. Четвертая контрольная группа просто ждала стоматологических процедур – без музыки и ароматерапии.

Статистический анализ показал, что именно пациенты, вдыхавшие ароматы апельсина и лаванды, волновались меньше всего. Уровень тревожности у них уменьшился, а настроение, напротив, улучшилось.

Полюбите лаванду

Перед сном нанесите на подушку несколько капель эфирного масла лаванды. Такая домашняя ароматерапия поможет вам быстрее заснуть и хорошо выспаться.

Позаботьтесь о глазах с правилом «20/20/20»

Работа за компьютером и частое использование смартфона или планшета могут неблагоприятно сказаться на зрении. Чтобы оно не ухудшилось, следуйте правилу «20/20/20». Каждые 20 минут делайте 20-минутный перерыв, а затем в течение 20 минут наблюдайте за предметом, находящемся от вас на расстоянии шести метров.

Выберите 10 минут для медитации

В суете повседневных дел сложно найти время для себя. Но даже за десятиминутный сеанс медитации и расслабления ваша нервная система скажет вам «спасибо».

Сядьте в позу лотоса, расслабьтесь и закройте глаза. Делайте медленные вдохи и выдохи. Почувствуйте, как с каждым выдохом вас покидают все проблемы и тревоги прошедшего дня. Выполняйте это упражнение регулярно, совершенствуя технику расслабления.

Займитесь стретчингом

Неважно, занимаетесь ли вы дома или в спортзале. Неважно, есть ли у вас опыт в йоге или похожих практиках. Вашим мышцам не помешает хорошая (но осторожная!) растяжка. Такие занятия помогают насытить ткани кислородом и зарядиться энергией и подходят практически всем – независимо от возраста и уровня подготовки.

Выходите на одну остановку раньше

Если вы ездите на работу на метро или на автобусе, заведите привычку выходить на одну остановку раньше. Небольшая прогулка перед трудовым днем поможет вам окончательно проснуться и «очистить» голову.

Пейте травяные чаи

В ассортименте фитоаптек найдутся травяные чаи практически для любого случая. Зеленый чай (хорошая альтернатива кофе) поможет взбодриться, ромашковый – быстро заснуть, а фенхелевый и мятный – решить проблемы с пищеварением.

Откажитесь от гаджетов во внерабочие часы

Это совсем не значит, что, покинув офис, вы обязаны тут же отключить смартфон. Но постарайтесь не пользоваться им хотя бы перед сном. Это же касается ноутбука и планшета. Синий свет, которые источают гаджеты, приводит к повреждениям сетчатки и дестабилизации циркадных ритмов, регулирующих периоды сна и бодрствования.

Ложитесь раньше спать

Многие болезни, ассоциирующиеся со стрессом, спровоцированы недостатком сна. Попробуйте лечь спать всего на один час раньше – и вы почувствуете заметную разницу.

Ходите по лестнице

Перестаньте пользоваться лифтом – особенно, если у вас не хватает времени на спорт. Самое простое (но при этом очень эффективное) упражнение — подъем по лестнице. При этом за занятия не нужно платить деньги – пользуйтесь на здоровье!

Готовьте еду на неделю заранее

В рабочие будни сложно выбрать время для готовки. Но и питаться полуфабрикатами и фаст-фудом – тоже не выход. Выделите несколько свободных часов на выходных, чтобы подготовить запас базовых ингредиентов, которые помогут сократить время приготовления пищи в течение рабочей недели.

Отварите и заморозьте бульон, обжарьте мясо и овощи, налепите вареников или пельменей, подготовьте фарш для котлет. Поверьте, позже вы будете благодарны себе за каждый освободившийся час!

Носите с собой бутылку воды

Приобретите многоразовую бутылку для питьевой воды и всегда берите ее с собой. Это поможет вам решить одну из главных проблем современного человека – недостаточное потребление чистой воды.

Полюбите смузи

Фрукты и овощи должны составлять две трети рациона. Если у вас не получается потреблять их в достаточном количестве, подумайте о том, чтобы превратить их в полезный и сытный напиток – смузи. Попробуйте различные комбинации продуктов – уверены, вам удастся найти несколько любимых рецептов.